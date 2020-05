Frankfurt/Main - Endlich mal ein kurzer Arbeitstag nach Wochen der Maloche. Über zwölf Stunden täglich haben Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius seit Beginn der Corona-Pandemie für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geschuftet - der Außerordentliche Bundestag am Montag soll dagegen in 180 Minuten über die virtuelle Bühne gehen. Der ambitionierte Plan sieht also vor, die rund 80 Seiten starke Tagesordnung und den Riesenzoff um die 3. Liga zügig abzuhandeln - dabei scheint der krisengeschüttelte Verband eher einen wochenlangen Workshop nötig zu haben.