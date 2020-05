Denn der Trainer des TSV 1860 zeigte sich vor dem Kracher gegen den MSV Duisburg (Sonntag, 13 Uhr, Magenta Sport und AZ-Liveticker) voller Vorfreude, er zeigte sich nach der quälend langen Corona-Zwangspause aber auch hin- und hergerissen, ob die Sechzger gegen den Spitzenreiter an die starke Serie von 16 ungeschlagenen Spielen, davon 14 unter Köllner, anknüpfen können. "Auch an mir nagen manchmal Zweifel. Auf meiner linken Schulter sitzt ein Teufelchen und flüstert: ‚Ihr seid noch nicht ganz soweit, ihr seid noch nicht bereit‘", erklärte Köllner am Donnerstag bei Sechzigs digitaler Pressekonferenz.