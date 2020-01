Nach dem witterungsbedingten Ausfall der Partie am Samstag will 1860 nach AZ-Informationen doch noch für den Ernstfall proben. Sollte sich ein passender Gegner finden, erwartet Kapitän Felix Weber und Co. gegen Ende des spanischen Trainingscamps nochmal ein Schaulaufen. Anhand von Torhüter Marco Hiller, der gegenüber Ersatzmann Hendrik Bonmann zwar einen Bonus, aber keine Einsatzgarantie habe, erklärte Köllner, was für die ganze Mannschaft gelte: "Wir müssen unser Spiel weiterentwickeln, das implementiert auch den Torwart. Es wird immer derjenige spielen, der das besser prägen kann."

Den Geist von La Manga beschwören: Im österreichischen Obertraun und im spanischen Oliva Nova bastelte Ex-Trainer Daniel Bierofka an seiner charakterstarken Mannschaft, um nach dem Absturz in die Regionalliga zuerst die Rückkehr in den Profifußball zu schaffen und in der Dritten Liga die Klasse zu halten.

Nun liegt 1860 nur vier Punkte hinter den Aufstiegsrängen zurück. Es gilt, sich auf die 18 verbleibenden Aufeinandertreffen einzuschwören – sei es, um das ursprünglich ausgerufene Saisonziel ohne Abstiegsängste zu erreichen. Oder um die so leidgeprüften Sechzger-Anhänger mit einem Heimsieg zum Auftakt der Rest-Rückrunde gegen Eintracht Braunschweig weiterträumen zu lassen.

Lesen Sie hier: So plant Michael Köllner das Trainingslager des TSV 1860