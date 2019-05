Der Konsolidierungskurs erschwert dem 40-Jährigen und Sportchef Günther Gorenzel das Arbeiten enorm. Bereits nach dem 3:2 gegen Fortuna Köln am vergangenen Wochenende war der einstige Bundesligaprofi deutlich geworden. "Was die allgemeine Situation betrifft, hoffe ich, dass alle in diesem Verein mal aufwachen. Sonst spiele ich nächste Saison mit einem Innenverteidiger", hatte der Sechzig-Coach gesagt: "Das ist ein bisschen schwierig, denn dafür gibt es kein System."