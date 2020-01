Sascha Mölders, Note 2: Neun Tore, acht Assists - und das in 20 Spielen: Alpha-Löwe Mölders hat seine Gesamtbilanz der vergangenen Saison (8/4) schon zur Winterpause pulverisiert. Vor allem, nachdem der Ex-Bundesligaspieler seinen Löwen-Abschied erklärte, kam Mölders in Fahrt. Als Bierofka-Vertrauter schien der bald schon 35-Jährige nach dessen Aus griesgrämig, doch auch bei Charakterkopf Mölders kam Köllner an. Unter seinem neuen Trainer schon vier Kisten in fünf Spielen. Unnachahmlich: sein Geniestreich gegen die SpVgg Unterhaching, der 1860 einen 3:2-Derbysieg und Mölders von Kollege Tim Rieder einen Vergleich mit dem schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic einbrachte. Der Zlatan von Giesing läuft wie Ausnahmekicker "Ibra" auch in hohem Alter rund. Sechzigs Ballermann Nummer eins, der bekanntlich auch durch seinen unbändigen Willen und seine Fähigkeiten glänzt, die Bälle festzumachen. Kein Wunder, dass kürzlich die Diskussion entfachte, ob sein Arbeitgeber nicht doch noch in die Vollen gehen muss, um Mölders zu halten.