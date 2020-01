Wo wir schon bei den beiden Trainern sind: Wie haben Sie, als Zuschauer, Bierofkas Abgang verfolgt?

Bieros Aus hat mir sehr wehgetan, weil ich – wie viele andere Spieler – auch wegen ihm hierhergekommen bin. Mir bedeutet es viel, dass er uns im "Blickpunkt Sport" alles Gute gewünscht hat. Als Mannschaft wissen wir, dass es sehr ehrlich von ihm gemeint war. Er hat durch seine akribische Arbeit und seinen Charakter einen großen Anteil daran, wie wir jetzt dastehen: vor allem von der Fitness her und der unschlagbaren Mentalität, die er uns eingeimpft hat.

Wie konnte Nachfolger Köllner eine totale Depression verhindern?

Ich sage mal so: Du kriegst im Sport immer Ruhe rein, wenn du Erfolg hast. Der neue Trainer hat alles gut dirigiert, er hat gute Strukturen. Er hat sich auch schnell bei mir erkundigt, als ich noch in der Reha war. Seine positive Art kommt bei allen an.

Moll über Chance auf Relegation: "Wir müssen Schritt für Schritt gehen"

Zurück zu Ihnen: Wie es der Zufall will, trifft 1860 zum Auftakt der Rest-Rückrunde auf Eintracht Braunschweig. Wie sehr fiebern Sie einem Comeback gegen Ihren Ex-Klub entgegen?

Ich brenne auf mein Comeback. Wenn ich fit bin und voll im Saft bin, will ich immer spielen und weiß nicht, was dem im Weg steht. Es wäre gelogen zu sagen, dass ich schon am Limit bin. Aber ich verliere jetzt nicht die Geduld. Ich hatte bei der Eintracht eine turbulente Zeit. Erst waren wir kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga – das wäre der Wahnsinn gewesen. Dann sind wir unnötig in die Relegation und haben es uns versaut. In der nächsten Saison sind wir in die Dritte Liga abgestiegen, obwohl wir eigentlich hoch wollten. Wie gesagt: Es wäre schön, wenn es mit dem Comeback klappen würde, aber da darf man jetzt nicht den Kopf verlieren. Als Mannschaft freuen wir uns darauf und wollen natürlich mit einem Heimsieg starten.

Damit wären wir wieder bei den Münchner Löwen: Stand jetzt sind es vier Punkte Rückstand auf Rang drei und damit den Relegationsplatz…

Warum sollten wir jetzt eine Kampfansage raushauen? Wir müssen Schritt für Schritt gehen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich hierhergekommen, weil ich was bewegen will. Ich bin der Meinung, dass der Verein zeitnah mindestens in die Zweite Liga gehört. Davon will ich als Spieler auch nicht absehen. Du hast ja nur eine Karriere.

Um auf Ihren Zimmerkollegen zurückzukommen: Finden in La Manga auch Überredungs-Einheiten statt, um Mölders oder auch Efkan Bekiroglu zum Bleiben zu bewegen – zugunsten einer noch besseren Perspektive?

Das müssen die Jungs selbst wissen. Sascha kriegst du nicht überredet. Wenn er weitermacht, dann nur, weil er es sich selbst in den Kopf setzt. Ich würde mich jedenfalls mehr als freuen. Sascha weiß, dass ich mir ungerne einen neuen Zimmerpartner suchen würde. Und ich glaube, dass Sechzig nach wie vor ein Riesen-Potenzial hat. Mir ist wichtig, dass wir nächste Saison eine schlagkräftige Truppe auf dem Rasen haben. Es ist jetzt schon geil, für diesen Verein aufzulaufen – wie geil es erst in der Zweiten Liga wäre!

Lesen Sie hier: Wer hat bei Sechzig eine Zukunft?