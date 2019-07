Gegen Braunschweig machte der Routinier über weite Strecken bereits einen besseren Eindruck, stand allerdings bei beiden Gegentreffern zu weit weg vom Gegenspieler.

Weber gesperrt: Erdmann ist gegen Zwickau gefordert

Unter dem Strich steht für die Löwen trotz spielerisch teils sehr guter Phasen lediglich ein Punkt und Tabellenplatz 16. Freilich ist das Tableau zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nur bedingt aussagekräftig, um einen Fehlstart in die neue Saison zu verhindern, sollte beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Mittwoch (19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) aber ein Dreier her. Nicht umsonst gab Trainer Daniel Bierofka noch vergangene Woche als erstes Saisonziel aus, "möglichst schnell Punkte sammeln, uns am besten gleich ein Polster sichern, um nicht von Beginn an hinten drin zu hängen".

Auch dabei wird Erdmann wieder in den Fokus rücken. Aufgrund der Sperre von Felix Weber, der gegen Braunschweig Gelb-Rot sah, wird das Raubein mit den markigen Sprüchen die Rolle des Abwehrchefs übernehmen und versuchen, an der Seite von Rückkehrer Aaron Berzel die Defensive zu stabilisieren.

Patzke sieht den 28-Jährigen in den kommenden Spielen in der Pflicht. "Jeder kann sagen, was er will, aber die Leistung muss stimmen", so der ehemalige Verteidiger, der warnt: "Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das schnell nach hinten losgehen."

