Was sagen Sie zur Entwicklung der Löwen, deren Lauf in der Dritten Liga durch das Virus ausgebremst wurde?

Das ist natürlich sehr schade für uns, weil die Mannschaft mit Michael Köllner eine außerordentlich erfreuliche Entwicklung genommen hat. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe in Deutschland, die Gesundheitskrise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme, in den Griff zu bekommen, will ich nicht groß über unseren unterbrochenen sportlichen Lauf lamentieren. Das fühlt sich nicht richtig an.