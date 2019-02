TSV 1860: Viele Risikospiele im Grünwalder Stadion

In der bisherigen Saison der Löwen in der Dritten Liga wurden bereits mehrere Heimspiele als Risikospiele eingestuft - zum Beispiel die Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena (1:3) am 16. Dezember. Schon bei den beiden vorangegangen Spielen im Grünwalder gegen Halle (1:1) und Zwickau (2:0) war es zu vereinzelten Scharmützeln zwischen Gästefans und der Polizei gekommen.