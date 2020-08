Während noch unklar ist, wann die Klubs in Deutschland wieder Fans ins Stadion lassen dürfen, lassen die Corona-Auflagen in Österreich Spiele vor Zuschauern zu. Dabei sind selbstverständlich die gängigen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen einzuhalten. Beim Löwen-Testspiel, das in der örtlichen Dana Arena ausgetragen wird, erlaubt das Hygienekonzept rund 650 Fans. Um etwaige Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden die Eintrittskarten ausschließlich online auf der Internetseite des "Dilly" angeboten.