Trainer Bierofka: Woanders längst angezählt

Daniel Bierofka: Und was ist mit dem Trainer? In anderen Klubs wäre ein Coach nach wettbewerbsübergreifend sechs Niederlagen in Folge längst angezählt, bei Sechzig sitzt er aufgrund seines Status als Identifikationsfigur – und wirtschaftlichen Zwängen – fest im Sattel. Ob kritischer Stimmen schreibt Ismaik: "All denjenigen, die ihn hinter vorgehaltener Hand und in Social Media kritisieren, will ich sagen: Er ist unantastbar!" Wie lange noch?