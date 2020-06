Die von den Sechzgern eingereichten Lizenzunterlagen wurden geprüft und für gut befunden. Noch-Geschäftsführer Michael Scharold: "Das ist eine äußerst erfreuliche und positive Nachricht“, sagt 1860-Geschäftsführer Michael Scharold, „und das Ergebnis der sehr guten Zusammenarbeit von Stadt, Behörden, DFL und 1860 bei der Lösung der Herausforderungen an diesem Standort. Mein Dank geht an alle Beteiligten für ihren Einsatz in den letzten Wochen und Monaten."