Scharold: "1860 ist der Klub der Stadt"

Der 38-Jährige macht in erster Linie auch die schlechte Stimmung für die Unruhe bei den Löwen verantwortlich. Scharold: "Ich sehe im Umfeld von 1860 immer nur Leute, die sich die Fragen stellen: Warum läuft es nicht? Wer ist schuld daran? Wo ist heute Chaos? Wo kann ich morgen Chaos erwarten? Und leider bekommt man im Leben immer nur die Fragen beantwortet, die man sich stellt. Wir müssen also die Fragestellung ändern: Wo können wir mit 1860 hinkommen? Sechzig hat so viele Möglichkeiten! Wir haben in der Regionalliga Bayern gespielt und bundesweit deutlich an Sympathie gewonnen."