München - Nach dem Comeback-Sieg gegen Spitzenreiter MSV Duisburg (3:2) am vergangenen Wochenende steht für den TSV 1860 das erste Auswärtsspiel nach der Corona-Pause an. Am Mittwochabend gastiert der TSV 1860 beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).