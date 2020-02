2. Darauf muss der TSV 1860 aufpassen

Er ist in der Form seines Lebens: Ex-Löwe Philipp Hosiner. Der Österreicher belegt aktuell Rang drei in der Torschützenliste der dritten Liga. Mit 15 Treffern stellt er die Lebensversicherung der Chemnitzer dar. In den vergangenen sieben Partien traf der 30-Jährige zehn Mal, der laut Köllner ein "Unterschiedsspieler" sei.