2. Darauf muss der TSV 1860 aufpassen

Auch in der vergangenen Saison galt Jena lange Zeit als sicherer Absteiger. Doch am letzten Spieltag retteten sich die Thüringer ausgerechnet durch einen klaren 4:0-Erfolg gegen die Münchner Löwen auf den 14. Tabellenplatz und feierten den Klassenerhalt. Auch jetzt will Teamchef Klingbeil nichts vom Aufgeben wissen. "Es muss immer weitergehen. Es bringt nichts, auf die Tabelle zu schauen", sagte der Ex-Jena-Profi vergangene Woche.