Im Winter hatte der gebürtige Münchner mit serbisch-rumänischen Wurzeln überraschend seinen Kontrakt bei Regionalligist Wacker Burghausen aufgelöst. "Es ist kein Geheimnis, dass wir schon in der Vergangenheit an Sascha dran waren", erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel über den Viertliga-Torjäger (31 Treffer in 72 Spielen): "Er hat bewiesen, dass er in der Regionalliga ein Leistungsträger sein kann."