Mit 29 Zählern aus den ersten 20 Partien überwinterte der TSV 1860 auf einem Platz im Tabellenmittelfeld. Vor dem Start in die Rückrunde am Sonntag blicken wir auf die Leistungen der Akteure in der Hinrunde zurück - in Teil eins bekommen die Löwen-Trainer ihre Zeugnisse.