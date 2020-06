Für eine erfolgreiche Zukunft brauche es jedoch die entsprechenden Rahmenbedingungen, meint der Löwen-Coach weiter. "Es geht jetzt darum, wo der Verein hin will. Ich habe Ambitionen, das ist klar. Ich will mit 1860 mittelfristig in die Zweite Liga", so Köllner: "Im Verein müssen diverse Gremien ausloten, was möglich ist. Günther Gorenzel kämpft vehement darum, dass wir gute Möglichkeiten haben."