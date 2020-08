Spitze gegen Haching: "Angeblicher Jugendverein"

Sechzig müsse dagegen mehr auf die Entwicklung eigener Talente bauen. Hierbei sagte Köllner mit einem Augenzwinkern in Richtung Unterhaching: "Wir waren letztes Jahr die zweitbeste Mannschaft, was den Einsatz junger Spieler betrifft. Vor dem angeblichen Jugendverein Unterhaching. Komischerweise haben wir am Saisonende mehr Einsatzminuten." 1860 hatte dadurch 300.000 Euro eingenommen.