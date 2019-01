Dieser Satz von Michael Scharold, gesagt auf einer Presserunde des TSV 1860 am 18. Dezember, lässt tief blicken in die schwierige Arbeit des Löwen-Geschäftsführers. Der Starnberger macht keinen Hehl daraus, wie schwer es ist, neue Einnahmequellen für den TSV 1860 zu schaffen. Obwohl die Einnahmen seiner Aussage zufolge bereits bei "weit über zehn MIllionen Euro" liegen. (Lesen Sie auch: Wie der TSV 1860 ohne Ismaik-Millionen auskommen will)