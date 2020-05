1860-Allesfahrer Roman Wöll: "Ich wünsche mir einen blau-weißen Sarg"

"Meinen Mantel hab’ ich damals in eine Plastiktüte gepackt und einem Spezl mitgegeben. Ich war sehr enttäuscht, da habe ich ihn glatt verbannt", so Wöll über die Zweifel an seinem Textil-Talisman. Eine Spielzeit später musste Wöll, längst wieder eingehüllt in sein Glücksgewand, in den nächsten Entscheidungsspielen die Daumen drücken. "Gott sei Dank hat uns der Bierofka wieder rauf gebracht", so Wöll über den Relegations-Triumph gegen Saarbrücken (3:2, 2:2).