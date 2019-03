Löweninterne Schlägerei bei S-Bahn-Derby

Wie die AZ weiter erfuhr, habe der Ordnungsdienst nicht eingegriffen, die Polizeieinheit das Opfer am Wienerwald auf die Polizeistation verwiesen. Von einer Anzeige sah das Opfer angesichts dieser Schilderungen offenbar ab und erlitt wohl auch keine schwerwiegenden Verletzungen. Was bleibt, ist dieselbe Frage, die sich schon nach einer löweninternen Schlägerei in der Stehhalle im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching (1:0) stellte: Sind die Giesinger Gräben schon so tief?