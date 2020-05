Polizeioberrat will Biergärten öffnen

Erste positive Signale aus der Politik gibt es bereits. In Interviews deutete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, dass Mütter und Großmütter in Pflege- und Altenheimen am Muttertag, am 12. Mai, womöglich Besuch von Angehörigen bekommen dürfen. Nicht ganz so rosig sind die Aussichten für Männer am Vatertag, am 21. Mai. Peter Schall: "Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Männer an diesem Tag wie in früheren Jahren in Gruppen mit Leiterwagen und einem Kasten Bier losziehen."