Der Trainer will den Weltmeister von 2014 halten und lobte, dass sich zuletzt auch etliche Mitspieler für einen Verbleib aussprachen. "Das zeigt, wie der Teamspirit in dieser Mannschaft ist", sagte Kovac. Weiter in die Zukunft blicken konnte er bei dem Thema aber nicht. "Ich weiß nicht, was morgen passiert", ergänzte er.