Stark: In der Premier League liegt Liverpool aktuell an der Spitze – vor Manchester City. "Das wäre besonders – für Jürgen Klopp und den FC Bayern", sagt Marcel Reif zur AZ: "Wie Liverpool zuhause an der Anfield Road auftritt, da will keine Mannschaft gern gegen spielen. Aber sie haben die englische Krankheit: Wenn sie die Insel verlassen, spielen sie nicht mehr so gut, da kann man sie schlagen. Es wäre ein anstrengendes Los, aber ein machbares."

Atlético Madrid

"Vor der Saison hätte ich gesagt: Gegen die will kein Team spielen", erklärt Reif: "Trainer Diego Simeone hat einen Stil etabliert, der war für die Gegner so angenehm wie eine Wurzelbehandlung." Nun aber habe er das Gefühl, so Reif, "dass die Mannschaft müde geworden ist von dieser Art des Fußballs, von dem großen Aufwand. Bayern hätte eine gute Chance."

In der Gruppe wurde Atlético Zweiter hinter Borussia Dortmund, verlor beim BVB mit 0:4. Deutschland-Schreck Antoine Griezmann ist aber immer für zwei Topspiele gut.

Manchester United

"Das ist der typische José-Mourinho-Fußball auf unattraktivste Art und Weise. ManUnited ist so keine europäische Spitzenmannschaft. Her damit!", sagt Reif. Trotz Topspieler wie Paul Pogba oder Romelu Lukaku.

Tottenham Hotspur

Das Team um WM-Torschützenkönig Harry Kane wurde Gruppenzweiter hinter dem FC Barcelona. "Die sind jung, hochtalentiert, auswärts hast du es da schwer", erklärt Reif. Fernab der Insel sei Tottenham aber "eine andere Mannschaft und für Bayern zu besiegen".

AS Rom

"Wenn man als FC Bayern das Ziel hat, weiter zu kommen als bis ins Achtelfinale, musst du Rom schlagen", sagt Reif. Bei den Römern wirbelt offensiv der junge Türke Cengiz Ünder (21), den auch der FC Bayern beobachten soll.

Olympique Lyon

Auf dem Bayern-Radar befindet sich auch Lyon-Kapitän Nabil Fekir (25). Wären die Franzosen eine Gefahr? "Da gilt Ähnliches wie bei Rom", sagt Reif: "Die musst du als FC Bayern packen."

