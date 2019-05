Live-Show in Düsseldorf Das "GNTM"-Finale hat einige Überraschungen zu bieten

Das gab es noch nie

Heidi Klum (45), die mittlerweile seit 14 Jahren in der ProSieben-Show auf die Suche nach Nachwuchsmodels geht, schickte in den letzten Jahren vier Kandidatinnen ins Finale - mit dieser Anzahl an Finalistinnen wollte sie auch in diesem Jahr die Show gestalten. Doch zum ersten Mal stehen in diesem Jahr nur drei Modelanwärterinnen auf der Bühne. Kandidatin Vanessa (22) hatte das Finalticket schon in der Hand, kündigte aber ihren Rückzug aus der Show an.