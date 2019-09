Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden bei Cathy Hummels

So weit, so gut. Doch wer dachte, Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden hätten sich am Sonntag nur notgedrungen zusammengetan, hat weit gefehlt. Denn auch den Montag verbrachten sie zusammen auf der Wiesn und posteten anschließend auch viele Fotos und Videoclips von dem Abend, den Cathy Hummels (31) als "Wiesn Bummel by CH" organisiert hatte, in ihren Insta-Stories. Zu sehen sind sie darin Arm in Arm beim Tanzen, Singen und Lachen...

Lilly und Boris Becker waren ab 2009 verheiratet. Im Mai 2018 trennten sich die Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Von August bis November 2008 war Becker mit Alessandra Meyer-Wölden verlobt. Mit Barbara Becker war Boris Becker von 1993 bis 2001 verheiratet, die beiden haben zwei Söhne.