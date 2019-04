FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Wer wird Meister?

Schon lange war der Kampf um die Meisterschaft nicht mehr so spannend wie in dieser Saison. Vor dem Spitzenspiel am Samstagabend trennen Tabellenführer Borussia Dortmund und Verfolger Bayern München lediglich zwei Punkte. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat eine beeindruckende Aufholjagd hinter sich – so stand der deutsche Rekordmeister nach einem zeitweisen Rückstand von neun Punkten zwischenzeitlich sogar wieder an der Tabellenspitze.

Die Ausgangslage ist klar: Der Gewinner des deutschen "Clásicos" steht an der Tabellenspitze. Zwar sind danach immer noch sechs Spiele in der Bundesliga zu absolvieren, der Sieger von Samstag hat jedoch schon einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft getan.

Bayern gegen Dortmund: Neuer und Alaba wohl dabei

Gute Nachrichten gibt es beim FC Bayern: Wie Kovac am Donnerstag bei der Pressekonferenz bekannt gab, stehen die zuletzt verletzten Manuel Neuer und David Alaba gegen Dortmund wohl wieder zur Verfügung. "Das sah gut aus. Ich gehe davon aus, dass er bereitsteht", sagte der Coach über die Einsatzchancen von Alaba. Auch bei seinem Torwart ist der Trainer optimistisch: "Er hatte einen Belastungstest, der war soweit ok." Borussia Dortmund bangt indes noch um einen Einsatz von Stürmer Paco Alcácer.