Der südafrikanische Freiheitsheld Nelson Mandela sagte einst "Sport has the power to change the world" – Sport hat die Macht, die Welt zu verändern. Hat er das?

Ich glaube, dass Überzeugungen die Welt verändern. Dass Sport die Welt verändert, war eine seiner Überzeugungen. Ich bin ein glühender Verehrer von Sophie Scholl, die für ihre Überzeugung gestorben ist. Der Polizist, der sie verhört hat, wollte sie davonkommen lassen, aber es war ihr egal. Sophie wusste, dass sie das Hitler-Reich nicht stürzen, den Zweiten Weltkrieg nicht verhindern kann. Sie hat trotzdem Widerstand geleistet. Diese Würde, etwas zu tun, was man für sich tun muss, obwohl man nach logischem Ermessen keine Aussicht auf Erfolg hat, ist, was wir jetzt brauchen. Das Tolle an der Sophie, an Mandela, an Gandhi und Jesus von Nazareth ist ja: Auch wenn sie in ihrer eigenen Mission nichts bewirkt haben, sie bewirken Größeres. Sie haben für uns diese Flamme am Leben erhalten.