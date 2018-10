München - Eine Lichterkette wie 1992 mit modernen Mitteln, das planen die Organisatoren von #wehretdenanfängen am Montag an der Maximiliansbrücke. Mehr als 400.000 Menschen versammelten sich damals zu einer Lichterkette, es war die bislang größte Demonstrationen gegen Ausländerhass in Deutschland. Ein Zeichen gegen Rassismus und für Demokratie wollen auch die Veranstalter von #wehretdenanfängen am Montag setzen. Wie kam es zu der Idee? Die AZ hat mit Benjamin David, einem der Organisatoren und Sprecher der Urbanauten, gesprochen.