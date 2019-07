Kovac wechselt komplett durch: Weil der Bayern-Trainer neben allen Marketingterminen in den USA auch die Trainingseinheiten durchzieht, brachte Niko Kovac 22 Spieler, darunter sechs A-Jugendliche. "Wir haben am Dienstag fast am intensivsten trainiert bisher", erklärte Thomas Müller. Auch die Nationalspieler, die erst vergangenen Freitag an der Säbener Straße ins Training zurückkehrten, waren 45 Minuten am Ball.