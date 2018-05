Wendell und der FC Bayern: Backup für Alaba?

Und dann stellt sich immer noch die Frage, ob man beim deutschen Rekordmeister für einen Backup des gesetzten David Alaba so tief in die Tasche greifen will. Für Wendell hatte Leverkusen 2014 rund 6,5 Millionen Euro an Gremio Porto Alegre überwiesen, jetzt ruft der Bundesligist zwischen 40 und 50 Millionen Euro auf. Bislang ist Corentin Tolisso mit einer Ablöse von 41,5 Millionen Euro der teuerste Zugang der Klubgeschichte.