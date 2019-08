"Er wird fehlen, natürlich" – diesen Satz hört man überall im Ort, egal ob beim Bäcker oder im Restaurant. Doch gleichzeitig ist Hoeneß‘ Wunsch, mehr Zeit mit der Familie und besonders den Enkelkindern zu verbringen, für jeden nachvollziehbar.

Hitzfeld: "Die Attacken haben Uli sehr getroffen"

"Hoeneß‘ Verdienste für den FC Bayern und den deutschen Fußball insgesamt sind unbestritten", sagt Rottach-Egerns Bürgermeister Köck anerkennend.

Vielleicht hätte Hoeneß sogar noch für eine weitere Amtszeit kandidiert, wenn die Bayern-Fans in den vergangenen Jahren so überzeugt hinter ihm gestanden hätten wie hier am Tegernsee. Bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung wurde Hoeneß von Teilen der Anhängerschaft allerdings ausgepfiffen und hart kritisiert.

Nun stehen beim FC Bayern andere im Fokus

"Die Attacken haben Uli sehr getroffen, sie hätten jeden Menschen getroffen, der mit Herzblut bei einem Verein dabei ist und vieles von seinem Familienleben für den FC Bayern geopfert hat", erklärte Hoeneß-Intimus Ottmar Hitzfeld gegenüber der AZ.

In Zukunft muss sich Hoeneß mit solchen Angriffen nicht mehr auseinandersetzen, andere Akteure stehen jetzt im Fokus. Und sie werden dann auch entscheiden, ob der FC Bayern am Tegernsee-Trainingslager festhält. "Das liegt ja auch immer am Trainer", sagt Lamm, der Vorsitzende des FC Rottach-Egern. Mit Kovac haben die Bayern einen Hoeneß-Vertrauten als Coach, dem Tradition ähnlich wichtig ist wie dem Patron vom Tegernsee selbst.

