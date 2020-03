Standing Ovations für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) in der Royal Albert Hall in London: Am Samstag präsentierten sich der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) und seine Ehefrau bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte als Royals. Beim Mountbatten Festival of Music erhielten sie britischen Medienberichten zufolge anhaltenden Applaus, bevor sie ihre Plätze einnahmen.