In den ersten beiden Rückrundenspielen wurde er in Hoffenheim gerade einmal für zwölf und gegen Stuttgart für 16 Minuten eingewechselt. Vor dem Spiel in Leverkusen, mit dem die Bayern wieder in die Englischen Wochen gestartet sind, hatte Kovac auf AZ-Nachfrage gesagt: "Es werden alle wieder zu ihren Einsätzen kommen. Für James ist das genauso wie für jeden anderen." Kovac hielt Wort und berief den Mittelfeldspieler am Samstag für den verletzten Thiago in die Startelf. Überzeugen konnte James bei dem 1:3 der Bayern nicht – und sich so auch nicht unbedingt für die erste Elf im Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker) empfehlen.

Gerücht: Ronaldo lockt James zu Juventus

"Ich glaube, wir wünschen uns alle, James regelmäßig auf dem Platz zu sehen. Aber das muss der Trainer entscheiden. Ich muss offen und ehrlich sagen: Ich mag den Spieler sehr", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erst vergangene Woche über den "vielleicht besten linken Fuß der gesamten Bundesliga". Mit Blick auf die Kaufoption ergänzte er: "Ich oute mich als großer Fan von ihm. Wir wissen alle im Verein, was er für Qualitäten hat. Entscheidend wird sein, dass es für ihn und für uns die beste Entscheidung ist."

James stellte aber bereits klar: "Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann werde ich gehen." Juventus Turin und dessen Superstar Cristiano Ronaldo sollen ihn bereits locken. "So, wie ich den italienischen Fußball im Moment sehe, wäre es eine gute Entscheidung", sagte James' Vater Wilson Rodríguez. Oder doch eine Rückkehr zu Real? "Er hat viele Angebote."

Vom FC Bayern ist bislang aber noch keins dabei.

Lesen Sie auch: Leon Goretzka - So wollen wir Hertha schlagen