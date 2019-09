Fortsetzen darf sich auch, was Rieder schon kurz nach Anpiff demonstrierte: "Wir hatten schon die Idee, vorne mit den Stürmern den Gegner anzulaufen und dass Felix und ich von hinten in die Räume starten können", erklärte er Sechzigs Spieleröffnung, die durch ihn an Qualität gewinnt, und verwies auf den jüngsten 5:1-Testspielsieg. Was laut Rieder "auch gegen Innsbruck schon gut geklappt", habe, kann sich nun in den kommenden Liga-Spielen fortsetzen.