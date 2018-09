Peter Grosser: Haching führt er in vier Jahren in die Drittklassigkeit

Grosser schenkt sich Mineralwasser nach, ein Schluck Sprudel, er könnte endlos reden über das Leiden der Löwen, schwoamas obe. Lieber zurück zu den alten Zeiten. Zu 1963, dem Jahr, als die Löwen die Bundesliga mit einweihen durften und nicht die Bayern, bei denen Grosser fünf Jahre gespielt hatte. Als Grosser die Seiten wechselte und aus dem Roten ein Blauer wurde.

Bald kamen die Triumphe, 1964 Pokalsieg, 1965 Wembley, 1966 die Meisterschaft. Ab da ging's mit den Löwen abwärts, die Mannschaft zerbröselte, 1969 wechselte er noch nach Salzburg, lebte weiter in München, fünf Jahre Pendeln bis zum Karriereende. Und dann, 1977, rief der alte Schrobenhauser an, der Mäzen, weil seine SpVgg Unterhaching einen Trainer brauchte. Nach dem Aufstieg von der A-Klasse in die Bezirksliga. "Im Münchner Umland sind 60 Klubs höherklassig gewesen, andere Mannschaften wie Waldperlach oder Deisenhofen, die ham sich ja totglacht über Haching."

Die ersten Eindrücke waren auch entsetzlich, mehr eine Thekenmannschaft. Doch als neuer Trainer zog Grosser die Zügel an und führte den Verein in nur vier Jahren in die Drittklassigkeit, schon 1983 spielten sie als Bayernliga-Meister erstmals um den Zweitliga-Aufstieg. Und über Haching lachte keiner mehr, weder in Waldperlach noch in Deisenhofen.

Peter Grosser: Private Schicksalsschläge

So groß die sportlichen Erfolge als Spieler und Trainer, später auch mehr als zwei Jahrzehnte bis 2011 als Vizepräsident in Haching, so fürchterlich die privaten Rückschläge mit dem Tod seiner beiden Söhne. Sein ältester Sohn Peter starb 1979 mit 19, als Beifahrer bei einem Autounfall in Fürstenried. Thomas, der Jüngere, selbst einst Zweitliga-Profi bei Haching, fiel 2008 beim Hallenfußball tot um. Einfach so, mit 42. Später starb auch noch Grossers geschiedene Ex-Frau, die Mutter der Söhne.

Grossers Stimme, ansonsten fest und kernig, wird brüchig, er sagt: "Manchmal fragst dich schon, warum das so brutal zuschlägt. Ein Kind zu beerdigen, ist schon furchtbar. Aber zwei. Drüber weg kommst du nie. Es hat auch gedauert, bis ich wieder Kraft bekommen hab. Ich hätt' auch von der Brückn springen können. Aber das hätt' auch nichts gebracht. Irgendwie hat's halt weitergehen müssen."

Nach der Grausamkeit des Schicksals die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens wiederzuentdecken, wohl eine viel größere Leistung als alle sportlichen Erfolge zusammen. Nun also der Achtzigste, in kleiner Runde mit Schwiegertochter Doris und den drei Enkeln (22 und 16), die jüngeren sind Zwillinge.

"Hauptsach, gsund bleim" sei sein Ziel, sagt Grosser nach zwei Stunden, bevor er zwischen Asamhof und Sportpark noch einen Wiesn-Besuch einschiebt. Noch lange durch die Stadt radeln mag er, auf eine Halbe an seinem geliebten Viktualienmarkt vorbeischauen, einfach München genießen.

Und erleben, dass die Löwen doch irgendwann wieder da sind, wo sie hingehören. Ganz oben in der Bundesliga. Vielleicht passiert's ja noch vor seinem Neunzigsten.