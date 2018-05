München - Es ist die wahrscheinlich wichtigste Botschaft für alle Löwen-Fans in diesen Tagen: Stand jetzt ist die Relegation für Sechzig-Leader Timo Gebhart nicht in Gefahr. Das ergab eine Untersuchung samt Kernspin am frühen Montagabend bei Nationalmannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in dessen Arztpraxis in der Münchner Innenstadt.