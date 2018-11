Laut eines "Palast-Insiders" Königliche Warnung: Wie grün sind sich die Queen und Meghan wirklich?

Immer wieder wirbelt Herzogin Meghan (37) die royale Etikette fleißig durcheinander. Eine eigenhändig zugeschlagene Autotür hier, bunt bemalte Zehennägel da - und verheiratet war die bessere Hälfte von Prinz Harry (34) zuvor auch schon einmal! Dass vor allem Queen Elizabeth II. (92) skeptisch war und offenbar noch immer ist, wenn es um die einstige Schauspielerin geht, will jetzt die Seite "The Sun" aus Palastkreisen erfahren haben. So habe die Queen ihren Enkel sogar vor Meghans "schwierigem Verhalten" gewarnt.