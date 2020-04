"Selbstverständlich wäre die Chance, dass die Wiesn doch noch stattgefunden hätte, gering gewesen. Aber es bestand derzeit kein Termindruck und sechs Wochen in Zeiten der Pandemie sind eine lange Zeit. Die Absage erscheint nach heutigem Kenntnisstand richtig, aber warum hat man sich nicht an den Zeitplan gehalten, um Zeit zu gewinnen?", lässt die FDP in einer Mitteilung verlauten.