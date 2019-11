Bierofka über den Maulwurf: "Es kommt nicht aus der Mannschaft"

Sein Rückschluss: Der Maulwurf kann sich nicht in der Kabine befinden, er wähnt den Unruhestifter viel mehr an anderer Stelle innerhalb des Vereins. "Es kommt nicht aus der Mannschaft, sondern von intern. Es kommt aus dem inneren Kreis heraus", erklärte Bierofka weiter - und kündigte Konsequenzen an. "Da muss man sich schon überlegen, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, wie es weitergeht. Lange schaue ich mir das nicht mehr an." Was genau er damit meinte, ließ Bierofka offen.