Die große Party bleibt deshalb in Mamming aus, obwohl die AfD nun in 15 von 16 Landtagen vertreten ist. Und obwohl es zu späterer Stunde noch einmal 50 Liter Freibier gibt. Da hat sich der Saal jedoch schon merklich geleert. Ebner-Steiner schaltet dennoch in den Angriffsmodus. Sie sei froh, dass die AfD jetzt im Landtag sei und endlich dafür sorgen könne, dass sich Frauen abends wieder raus trauen könnten.