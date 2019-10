Landshut: "Maximaler Schaden" bei Decathlon-Abwanderung

"Maximalen Schaden" für die Stadt befürchtete etwa Putz, sollte sich Decathlon nach einer Ablehnung im Stadtrat in einer Nachbargemeinde vergrößern. Abgelehnt wurde die Decathlon-Umsiedlung aufgrund der geplanten Dimension des Projekts. Decathlon wollte sich im Landshut-Park von 800 auf 1.800 Quadratmeter Verkaufsfläche ausweiten. "Es will mir nicht in den Kopf, wie so eine Vergrößerung keinen Einfluss haben soll auf die Sportgeschäfte in der Innenstadt", sagte Bernd Friedrich (BfL).