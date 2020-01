Für die Ermittler steht fest, dass Peter T. (alle Namen geändert) versucht haben soll, seine Mutter Hanna T. (54) und seine Schwester Petra (29) umzubringen. Der Vorwurf: versuchter Mord. Zu diesem Zweck griff er auf der B 471 in Haar bei voller Fahrt ins Lenkrad des Seat Cordoba, visierte dabei wohl einen Baum am Straßenrand an. Aber dazu kam es nicht mehr. Stattdessen kollidierte der Seat mit dem entgegenkommenden Wagen von Jonas F. (51), der mit Prellungen und einem verstauchten Hals davonkam.