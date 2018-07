Obike wurde im vergangenen Jahr in Singapur gegründet und bietet in mehreren europäischen Städten seine Leihräder an, etwa auch in München, Frankfurt, Hannover und Berlin. Für die Niederlassung in Singapur hat Obike kürzlich Insolvenz angemeldet. In einem Statement auf seiner Facebook-Seite hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass sich dies aber nicht auf die Geschäfte an anderen Standorten auswirke. "In Deutschland sind viele irreführende Nachrichten im Umlauf. Wir haben nicht die Absicht, den Betrieb einzustellen." (Lesen Sie auch: OBike - Münchner SPD fordert Radl-Ramadama)