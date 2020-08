München - Die Partie zwischen dem FC Düren und dem FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals wird nicht wie geplant am 11. September ausgetragen. Einen entsprechenden Bericht der "Aachener Zeitung" bestätigte der Fünftligist auf AZ-Anfrage. Zu den Hintergründen werde man sich voraussichtlich am Freitag äußern. Laut "Aachener Zeitung" wird die Partie am 15. Oktober nachgeholt.