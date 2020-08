Reisebusverkehr

Auch Reisebusse, die in die Innenstadt wollen, wollen die Grünen künftig über Leitsysteme lenken. Hier teilt Böhle wenig konkret mit: "Das Planungsreferat arbeitet aktuell an der Fortschreibung eines Konzeptes aus dem Jahr 2005." Schwerpunkt sei "die Angebots- und Überwachungslage des Reisebusverkehrs in der Altstadt."