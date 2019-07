KVR will städtische Plakatierungsverordnung ändern

Jetzt steht fest, wie es weitergehen soll: Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) will die städtische Plakatierungsverordnung zum 1. September ändern – rechtzeitig, bevor der Wahlkampf zur Kommunalwahl am 15. März 2020 in die heiße Phase geht. In der Vorlage, über die der Kreisverwaltungsausschuss am Dienstag entscheiden soll, heißt es unter anderem: Plakate oder Plakatständer müssen "künftig den Boden berühren und dürfen nur noch eine maximale Höhe von 1,5 Meter (Oberkante)" haben.