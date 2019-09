Kurz vor seinem Tod Peter Lindbergh: Das sagte er in seinem letzten Interview

Der deutsche Star-Fotograf Peter Lindbergh starb am vergangenen Dienstag im Alter von 74 Jahren. In der Woche zuvor gab er das letzte Interview vor seinem Tod, das nun veröffentlicht wurde. Im Podcast "Vogue Stories" der deutschen "Vogue"-Ausgabe sprach er unter anderem darüber, wie er zu sich selbst gefunden habe. "Ich meditiere seit vierzig Jahren. Dadurch weiß man ein bisschen besser, wer man ist. Man muss einfach den Zugang zu allen Sachen finden, die man so gesehen hat. Alles, was man sieht, alles, was man hört und riecht, und alles, was man sagt, bleibt in einem drin. Das ist da, in einem selber, und das muss man benutzen. Die meisten Leute wissen das nicht. Den größten Schatz der Welt schleppen sie mit sich herum."